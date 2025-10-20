Club de curling de Rimouski

Club de curling de Rimouski

Championnats provinciaux Tankard/Féminin/Fauteuil roulant - Rimouski 2026

Complexe Sportif Desjardins

150 2e Rue E, Rimouski, QC G5L 0H6, Canada

Admission générale
60 $

Profitez du programme complet.

Admission générale - Accès pour fauteuil roulant
60 $

Places réservées pour fauteuils roulants - Profitez du programme complet

Admission générale - Billet debout
60 $

Ce billet donne accès à l'espace debout derrière les estrades - Billet promo

Billet quotidien - Samedi 10 janvier 2026
20 $

Ce billet donne accès aux 2 parties de samedi seulement. Billet non transférable, non échangeable.

Billet quotidien - Dimanche 11 janvier 2026
20 $

Ce billet donne accès aux 3 parties de dimanche seulement. Billet non transférable, non échangeable.

Forfait famille
30 $

INVITATION SPÉCIALE AUX FAMILLES !!!! Venez assister à la finale de championnat masculin, aujourd’hui 14h, en compagnie de vos enfants. Forfait familial – 2 adultes / 2 enfants* – au coût de 30$ - sections est et ouest. (* Présence d’au moins un enfant obligatoire)

