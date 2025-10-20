Championnats provinciaux Tankard/Féminin/Fauteuil roulant - Rimouski 2026

Organisé par
À propos de cet événement
150 2e Rue E, Rimouski, QC G5L 0H6, Canada
Profitez du programme complet.
Places réservées pour fauteuils roulants - Profitez du programme complet
Ce billet donne accès à l'espace debout derrière les estrades - Billet promo
Ce billet donne accès aux 2 parties de samedi seulement. Billet non transférable, non échangeable.
Ce billet donne accès aux 3 parties de dimanche seulement. Billet non transférable, non échangeable.
INVITATION SPÉCIALE AUX FAMILLES !!!! Venez assister à la finale de championnat masculin, aujourd’hui 14h, en compagnie de vos enfants. Forfait familial – 2 adultes / 2 enfants* – au coût de 30$ - sections est et ouest. (* Présence d’au moins un enfant obligatoire)
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!