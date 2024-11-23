Tournoi U16 Féminin - Championnat National 2025

Expression d’intérêt - du au plus tard le 29 Décembre
500 $
Expression d’intérêt (2 décembre 2024 au 5 janvier 2025).
Expression d’intérêt (2 décembre 2024 au 5 janvier 2025).
Frais d'inscriptions - du lorsque l’équipe sera acceptée
1 050 $
Les frais d'inscription 2025 pour Ottawa sont de 1550$.
Les frais d'inscription 2025 pour Ottawa sont de 1550$.
Frais d'entraineurs - 2 entraîneur (à confirmer)
1 600 $
Frais pour 2 entraîneurs participant au championnat national. 200$ par jour du départ au retour à Montréal. Le comité bénévole devra aussi assurer le paiement ou remboursement des frais d'hebergement, de transit et de repas pour les entraîneurs.
Frais pour 2 entraîneurs participant au championnat national. 200$ par jour du départ au retour à Montréal. Le comité bénévole devra aussi assurer le paiement ou remboursement des frais d'hebergement, de transit et de repas pour les entraîneurs.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!