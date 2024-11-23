Tournoi U18 Masculin - Championnat National 2025

Expression d’intérêt - du au plus tard le 29 Décembre
CA$500
Expression d’intérêt (2 décembre 2024 au 5 janvier 2025).
Frais d'inscriptions - du lorsque l’équipe sera acceptée
CA$1,050
Les frais d'inscription 2025 pour Ottawa sont de 1550$.
Frais d'entraineurs - 2 entraîneur (à confirmer)
CA$1,600
Frais pour 2 entraîneurs participant au championnat national. 200$ par jour du départ au retour à Montréal. Le comité bénévole devra aussi assurer le paiement ou remboursement des frais d'hebergement, de transit et de repas pour les entraîneurs.
