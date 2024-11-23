Tournoi U18 Masculin - Championnat National 2025

Frais pour 2 entraîneurs participant au championnat national. 200$ par jour du départ au retour à Montréal. Le comité bénévole devra aussi assurer le paiement ou remboursement des frais d'hebergement, de transit et de repas pour les entraîneurs.

