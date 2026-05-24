Association Ligues de Volleyball de Chambly

Organisé par

Association Ligues de Volleyball de Chambly

À propos de cet événement

Tournois Beach 2026

1700 Bd Lebel

Chambly, QC J3L 0Z9 (Parc des Patriotes)

Tounoi Beach 2026 (15-17 ans / 25 Juillet)
35 $

Inscription pour le tournoi de Beach Volleyball du 25 Juillet 2026 (8h30 à 17h30, 4X4 avec une fille minimum).
Le montant inclus l'ensemble des frais comme les taxes.

Tounoi Beach 2026 (12-14 ans / 8 Août)
35 $

Inscription pour le tournoi de Beach Volleyball du 8 Août 2026 (8h30 à 17h30, 4X4 avec une fille minimum).
Le montant inclus l'ensemble des frais comme les taxes.

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