Tournois Beach 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Chambly, QC J3L 0Z9 (Parc des Patriotes)
Inscription pour le tournoi de Beach Volleyball du 25 Juillet 2026 (8h30 à 17h30, 4X4 avec une fille minimum).
Le montant inclus l'ensemble des frais comme les taxes.
Inscription pour le tournoi de Beach Volleyball du 8 Août 2026 (8h30 à 17h30, 4X4 avec une fille minimum).
Le montant inclus l'ensemble des frais comme les taxes.
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