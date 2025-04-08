Ventes fermées

Tournoi de Golf JMV 2025

2500 Bd Fernand-Lafontaine

Longueuil, QC J4N 1M5, Canada

Tournoi quatuor
1 800 $
C'est un billet groupe, il inclut 4 billets
Inclut : 4 billets pour le tournoi de golf, le dîner (barbecue et stations gourmandes sur le terrain) le souper quatre services avec vin, l’accès complet aux festivités : cocktail, animation, encan et plus encore. Vivez une journée complète de plaisir, de réseautage et de solidarité en équipe de 4.
Tournois 1 personne
450 $
Inclut : 1 billets pour le tournoi de golf (Assignée par l’organisation), le dîner (barbecue et stations gourmandes sur le terrain) le souper quatre services avec vin, l’accès complet aux festivités : cocktail, animation, encan et plus encore. Vivez une journée complète de plaisir, de réseautage et de solidarité en équipe de 1.
Souper seulement
125 $
Vous souhaitez encourager notre événement sans participer au tournoi de golf ? Aucun problème ! Joignez-vous à nous pour la soirée festive ! Vous êtes chaleureusement invité au souper quatre services, incluant : un encan au profit des fondations, de l’animation
Location d'équipement
60 $
Équipements complet + 6 balles

