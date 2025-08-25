Tournois d'échecs Grand Tour 2025-2026

7355 Av. Christophe Colomb #1-R

Montreal, QC H2R 2S5, Canada

3 Phases
100 $

Phase 1 - 23 novembre 2025

Phase 2 - 25 janvier 2026

Phase 3 - 15 mars 2026


ATTENTION!
Pour payer seulement l'entrée du tournoi et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$

Phase 1 - 23 novembre 2025
40 $

Phase 2 - 25 janvier 2026
40 $

Phase 3 - 15 mars 2026
40 $

