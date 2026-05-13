École d'art de Sutton

Organisé par

École d'art de Sutton

À propos de cet événement

Traces - 30 mai 2026

79 Rue Principale S

Sutton, QC J0E 2K0, Canada

Traces 30 mai 2026 - 10h00
25 $

Profitez de l'activité immersive en réalité virtuelle et de l'exposition TRANSFORMATIONS.

Traces 30 mai 2026 - 10h45
25 $

Profitez de l'activité immersive en réalité virtuelle et de l'exposition TRANSFORMATIONS.

Traces - 30 mai 2026 - 11h30
25 $

Profitez de l'activité immersive en réalité virtuelle et de l'exposition TRANSFORMATIONS.

Traces - 30 mai 2026 - 12h15
25 $

Profitez de l'activité immersive en réalité virtuelle et de l'exposition TRANSFORMATIONS.

Traces - 30 mai 2026 - 13h
25 $

Profitez de l'activité immersive en réalité virtuelle et de l'exposition TRANSFORMATIONS.

Traces - 30 mai 2026 - 13h45
25 $

Profitez de l'activité immersive en réalité virtuelle et de l'exposition TRANSFORMATIONS.

Traces - 30 mai 2026 - 14h30
25 $

Profitez de l'activité immersive en réalité virtuelle et de l'exposition TRANSFORMATIONS.

Traces - 30 mai 2026 - 15h15
25 $

Profitez de l'activité immersive en réalité virtuelle et de l'exposition TRANSFORMATIONS.

Traces - 30 mai 2026 - 16h
25 $

Profitez de l'activité immersive en réalité virtuelle et de l'exposition TRANSFORMATIONS.

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