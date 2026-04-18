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Track avancée - Boogie Woogie & Rhythm'n'Blues

Rhythm'n'Blues - 11 juin 2026 item
Rhythm'n'Blues - 11 juin 2026
25 $
Disponible jusqu'au 11 juin

Prof invité : Antoine


Quand : Jeudi 11 juin 2026
Horaire : 20h00 à 22h00 (première heure atelier, deuxième heure pratique libre)
Lieu : Studio Vert Prana, 4365 R. Saint-Denis, Montréal, QC H2J 2L2

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Boogie Woogie - 18 juin 2026 item
Boogie Woogie - 18 juin 2026
25 $
Disponible jusqu'au 18 juin

Prof invité : Sylvain


Quand : Jeudi 18 juin 2026
Horaire : 20h00 à 22h00 (première heure atelier, deuxième heure pratique libre)
Lieu : Studio Vert Prana, 4365 R. Saint-Denis, Montréal, QC H2J 2L2

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Rhythm'n'Blues - 25 juin 2026 item
Rhythm'n'Blues - 25 juin 2026
25 $
Disponible jusqu'au 25 juin

Prof invité : Rafal


Quand : Jeudi 25 juin 2026
Horaire : 20h00 à 22h00 (première heure atelier, deuxième heure pratique libre)
Lieu : Studio Vert Prana, 4365 R. Saint-Denis, Montréal, QC H2J 2L2

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Boogie Woogie - 9 juillet 2026 item
Boogie Woogie - 9 juillet 2026
25 $
Disponible jusqu'au 9 juil.

Prof invitée : Sandy


Quand : Jeudi 9 juillet 2026
Horaire : 19h00 à 21h00 (première heure atelier, deuxième heure pratique libre)
Lieu : Studio Yambae, 4475 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QC H2W 1Z8 (3e étage)

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Rhythm'n'Blues - 16 juillet 2026 item
Rhythm'n'Blues - 16 juillet 2026
25 $
Disponible jusqu'au 16 juil.

Prof invitée : Sandrine


Quand : Jeudi 16 juillet 2026
Horaire : 19h00 à 21h00 (première heure atelier, deuxième heure pratique libre)
Lieu : Studio Yambae, 4475 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QC H2W 1Z8 (3e étage)

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Boogie Woogie - 23 juillet 2026 item
Boogie Woogie - 23 juillet 2026
25 $
Disponible jusqu'au 23 juil.

Prof invitée : Alice


Quand : Jeudi 23 juillet 2026
Horaire : 19h00 à 21h00 (première heure atelier, deuxième heure pratique libre)
Lieu : Studio Yambae, 4475 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QC H2W 1Z8 (3e étage)

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Rhythm'n'Blues - 30 juillet 2026
25 $
Disponible jusqu'au 30 juil.

Prof invitée : Mymy


Quand : Jeudi 30 juillet 2026
Horaire : 19h00 à 21h00 (première heure atelier, deuxième heure pratique libre)
Lieu : Studio Yambae, 4475 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QC H2W 1Z8 (3e étage)

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