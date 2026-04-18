Track avancée - Boogie Woogie & Rhythm'n'Blues

À propos de cette boutique
Prof invité : Antoine
Quand : Jeudi 11 juin 2026
Horaire : 20h00 à 22h00 (première heure atelier, deuxième heure pratique libre)
Lieu : Studio Vert Prana, 4365 R. Saint-Denis, Montréal, QC H2J 2L2
Prof invité : Sylvain
Quand : Jeudi 18 juin 2026
Horaire : 20h00 à 22h00 (première heure atelier, deuxième heure pratique libre)
Lieu : Studio Vert Prana, 4365 R. Saint-Denis, Montréal, QC H2J 2L2
Prof invité : Rafal
Quand : Jeudi 25 juin 2026
Horaire : 20h00 à 22h00 (première heure atelier, deuxième heure pratique libre)
Lieu : Studio Vert Prana, 4365 R. Saint-Denis, Montréal, QC H2J 2L2
Prof invitée : Sandy
Quand : Jeudi 9 juillet 2026
Horaire : 19h00 à 21h00 (première heure atelier, deuxième heure pratique libre)
Lieu : Studio Yambae, 4475 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QC H2W 1Z8 (3e étage)
Prof invitée : Sandrine
Quand : Jeudi 16 juillet 2026
Horaire : 19h00 à 21h00 (première heure atelier, deuxième heure pratique libre)
Lieu : Studio Yambae, 4475 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QC H2W 1Z8 (3e étage)
Prof invitée : Alice
Quand : Jeudi 23 juillet 2026
Horaire : 19h00 à 21h00 (première heure atelier, deuxième heure pratique libre)
Lieu : Studio Yambae, 4475 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QC H2W 1Z8 (3e étage)
Prof invitée : Mymy
Quand : Jeudi 30 juillet 2026
Horaire : 19h00 à 21h00 (première heure atelier, deuxième heure pratique libre)
Lieu : Studio Yambae, 4475 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QC H2W 1Z8 (3e étage)
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