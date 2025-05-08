TRANSFERT BANCAIRE - Membre de la CDC 2025-2026

Le membre régulier : est un organisme communautaire autonome ; est domicilié sur le territoire du Centre-Sud ;offre un ou plusieurs services à la population du Centre-Sud ; soutien la mission et les activités de la CDC Centre-Sud. Les membres réguliers reçoivent les avis de convo ation et ont droit de vote à l’AGA de la CDC Centre-Sud. Ils peuvent participer à toutes les activités de la corporation et peuvent aussi siéger au conseil d’administration.

