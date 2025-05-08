Corporation de développement communautaire Centre-Sud - CDC Centre-Sud
TRANSFERT BANCAIRE - Membre de la CDC 2025-2026
Membre régulier (25$)
Gratuit
Pas d'expiration
Le membre régulier : est un organisme communautaire autonome ; est domicilié sur le territoire du Centre-Sud ;offre un ou plusieurs services à la population du Centre-Sud ; soutien la mission et les activités de la CDC Centre-Sud. Les membres réguliers reçoivent les avis de convo ation et ont droit de vote à l’AGA de la CDC Centre-Sud. Ils peuvent participer à toutes les activités de la corporation et peuvent aussi siéger au conseil d’administration.
Membre associé (25$)
Gratuit
Pas d'expiration
Le membre associé : est un organisme communautaire OU une entreprise d’économie sociale ; offre un ou plusieurs services à la population du Centre-Sud ;
soutien la mission et les activités de la CDC Centre-Sud. Les membres associés reçoivent les avis de convocation et ont droit de vote à l’AGA de la CDC Centre-Sud. Ils peuvent participer à toutes les activités de la corporation et peuvent aussi siéger au conseil d’administration.
Membre solidaire (50$)
Gratuit
Pas d'expiration
Le membre solidaire : n’est pas un organisme communautaire autonome OU un organisme communautaire OU une entreprise d’économie sociale ; soutien la mission et les activités de la CDC Centre-Sud. Le membre solidaire reçoivent les avis de convocation et a droit de parole à l’AGA de la CDC Centre-Sud. Il peut participer à toutes les activités de la corporation, mais ne peut pas siéger au conseil d’administration.
