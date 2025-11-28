TransformAction - Réseau RH - 28 novembre 2025 - Présentiel - hybride

𝗣𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝘀𝗲𝘂𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁. Aucun remboursement après le 20 novembre 2025 et des frais d'administration de 50 $ seront encourus.



Si vous êtes abonnés au Réseau RH, ne vous inscrivez pas ici, envoyer un courriel à [email protected]

(prix taxes incluses)