Levée de fonds -Nouveau centre

À propos de cette boutique
Participez en acquérant une brique dans le palier Sabbaq (2000 $).
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ساهم في المشروع باقتناء لبنة ضمن فئة سبّاق (Sabbaq) بقيمة 2000 دولار.
يمكنك التبرع بالمبلغ الذي تستطيع دفعه اليوم، ثم إكمال المبلغ تدريجيًا من خلال دفعات منتظمة.
Participez en acquérant une brique dans le palier Jawaad (1500 $).
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ساهم في المشروع باقتناء لبنة ضمن فئة جواد (Jawaad) بقيمة 1500 دولار.
يمكنك التبرع بالمبلغ الذي تستطيع دفعه اليوم، ثم إكمال المبلغ تدريجيًا من خلال دفعات منتظمة.
Participez en acquérant une brique dans le palier Kareem (1000 $).
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ساهم في المشروع باقتناء لبنة ضمن فئة كريم (Kareem) بقيمة 1000 دولار.
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Participez en acquérant une brique dans le palier Mutasaddiq (500 $).
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ساهم في المشروع باقتناء لبنة ضمن فئة متصدّق (Mutasaddiq) بقيمة 500 دولار.
يمكنك التبرع بالمبلغ الذي تستطيع دفعه اليوم، ثم إكمال المبلغ تدريجيًا من خلال دفعات منتظمة.
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