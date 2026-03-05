Levée de fonds -Nouveau centre

Participez en acquérant une brique dans le palier Sabbaq (2000 $).

Contribuez avec le montant que vous pouvez aujourd’hui et complétez progressivement par des paiements réguliers.



ساهم في المشروع باقتناء لبنة ضمن فئة سبّاق (Sabbaq) بقيمة 2000 دولار.

يمكنك التبرع بالمبلغ الذي تستطيع دفعه اليوم، ثم إكمال المبلغ تدريجيًا من خلال دفعات منتظمة.