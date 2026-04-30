Association des Personnes Proches Aidantes de Bécancour-Nicolet-Yamaska

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À propos de cet événement

Traversée d'Érik 2026 - 4e édition - Partenaires

Quai du Port St François

Nicolet

Partenaire Présentateur
4 000 $

Logo prédominant sur tous outils et articles promotionnels. Droit d’utilisation du logo de La Traversée sur site du présentateur,


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Nom officiel: La Traversée d’Érik présentéé par... et présence d’un représentant sur la photo officielle,


Kiosque et bannière sur place: présentateur



Partenaire Collaborateur
2 500 $

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Publication Facebook avec Logo: 2 fois,


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Présence et bannière sur place: collaborateur



Partenaire Accompagnateur
1 000 $

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Partenaire Eau Libre
500 $

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Partenaire Marée
250 $

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Partenaire Supporteur
100 $

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