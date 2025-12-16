Traversée du Lac-Saint-Jean 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Traversée participative : 90 $ (plein tarif) | 70 $ (tarif Noël) | 80 $ (avant le 31 janvier) + taxes
Traversée compétitive : 120 $ (plein tarif) | 100 $ (tarif Noël) | 110 $ (avant le 31 janvier) + taxes
Souper du samedi soir (optionnel, tx. et pourboire inclus) Entrées (3 choix):
-cornichons frit & sauce ranch (5 unités)
-crevettes bang bang, coconut (4 unités)
-fondue fromage du Draveur & sauce tomate fumée
Plat:
Demie côtes levées dans notre fumoir, sauce BBQ maison servis avec frites et salade de choux
Dessert
Gâteau fromage & coulis de bleuets
Souper du samedi soir (optionnel, tx. et pourboire inclus) Entrées (3 choix):
-cornichons frit & sauce ranch (5 unités)
-crevettes bang bang, coconut (4 unités)
-fondue fromage du Draveur & sauce tomate fumée
Plat:
Tartare de truite câpres et concombre servis avec salade et Wonton frits
Dessert
Gâteau fromage & coulis de bleuets
Souper du samedi soir (optionnel, tx. et pourboire inclus) Entrées (3 choix):
-cornichons frit & sauce ranch (5 unités)
-crevettes bang bang, coconut (4 unités)
-fondue fromage du Draveur & sauce tomate fumée
Plat:
Bavette de boeuf marinée, légumes poêlés, sauce vin rouge et nos fameuses frites maison
Dessert
Gâteau fromage & coulis de bleuets
Un souvenir mémorable de la Traversée
Ce t-shirt officiel de la Traversée du Lac Saint-Jean en Snowkite est bien plus qu’un simple vêtement : c’est un souvenir durable d’une aventure nordique unique.
Fabriqué au Canada à partir de 50 % coton biologique et 50 % polyester recyclé, il allie confort, durabilité et engagement responsable. Série limitée – quantités très restreintes.
Prix spécial cette année : 35 $ TTC
(valeur régulière 40 $ + taxes les années précédentes)
Un souvenir mémorable de la Traversée
Ce t-shirt officiel de la Traversée du Lac Saint-Jean en Snowkite est bien plus qu’un simple vêtement : c’est un souvenir durable d’une aventure nordique unique.
Fabriqué au Canada à partir de 50 % coton biologique et 50 % polyester recyclé, il allie confort, durabilité et engagement responsable. Série limitée – quantités très restreintes.
Prix spécial cette année : 35 $ TTC
(valeur régulière 40 $ + taxes les années précédentes)
Un souvenir mémorable de la Traversée
Ce t-shirt officiel de la Traversée du Lac Saint-Jean en Snowkite est bien plus qu’un simple vêtement : c’est un souvenir durable d’une aventure nordique unique.
Fabriqué au Canada à partir de 50 % coton biologique et 50 % polyester recyclé, il allie confort, durabilité et engagement responsable. Série limitée – quantités très restreintes.
Prix spécial cette année : 35 $ TTC
(valeur régulière 40 $ + taxes les années précédentes)
Un souvenir mémorable de la Traversée
Ce t-shirt officiel de la Traversée du Lac Saint-Jean en Snowkite est bien plus qu’un simple vêtement : c’est un souvenir durable d’une aventure nordique unique.
Fabriqué au Canada à partir de 50 % coton biologique et 50 % polyester recyclé, il allie confort, durabilité et engagement responsable. Série limitée – quantités très restreintes.
Prix spécial cette année : 35 $ TTC
(valeur régulière 40 $ + taxes les années précédentes)
Un souvenir mémorable de la Traversée
Ce t-shirt officiel de la Traversée du Lac Saint-Jean en Snowkite est bien plus qu’un simple vêtement : c’est un souvenir durable d’une aventure nordique unique.
Fabriqué au Canada à partir de 50 % coton biologique et 50 % polyester recyclé, il allie confort, durabilité et engagement responsable. Série limitée – quantités très restreintes.
Prix spécial cette année : 35 $ TTC
(valeur régulière 40 $ + taxes les années précédentes)
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