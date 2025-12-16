Traversée du Lac-Saint-Jean 2026

Un souvenir mémorable de la Traversée

Ce t-shirt officiel de la Traversée du Lac Saint-Jean en Snowkite est bien plus qu’un simple vêtement : c’est un souvenir durable d’une aventure nordique unique.

Fabriqué au Canada à partir de 50 % coton biologique et 50 % polyester recyclé, il allie confort, durabilité et engagement responsable. Série limitée – quantités très restreintes.

Prix spécial cette année : 35 $ TTC

(valeur régulière 40 $ + taxes les années précédentes)