Fédération québécoise de kite (FQK)

Organisé par

Fédération québécoise de kite (FQK)

À propos de cet événement

Traversée du Lac-Saint-Jean 2026

75 Chem. du Quai

Saint-Prime, QC G8J 2A7, Canada

Traversée participative
103,48 $

Traversée participative : 90 $ (plein tarif) | 70 $ (tarif Noël) | 80 $ (avant le 31 janvier) + taxes

Traversée compétitive
137,97 $

Traversée compétitive : 120 $ (plein tarif) | 100 $ (tarif Noël) | 110 $ (avant le 31 janvier) + taxes

Côtes levées
75 $

Souper du samedi soir (optionnel, tx. et pourboire inclus) Entrées (3 choix):

-cornichons frit & sauce ranch (5 unités)

-crevettes bang bang, coconut (4 unités)

-fondue fromage du Draveur & sauce tomate fumée

Plat:

Demie côtes levées dans notre fumoir, sauce BBQ maison servis avec frites et salade de choux

Dessert 

Gâteau fromage & coulis de bleuets


Tartare de truite
75 $

Souper du samedi soir (optionnel, tx. et pourboire inclus) Entrées (3 choix):

-cornichons frit & sauce ranch (5 unités)

-crevettes bang bang, coconut (4 unités)

-fondue fromage du Draveur & sauce tomate fumée

Plat:

Tartare de truite câpres et concombre servis avec salade et Wonton frits

Dessert 

Gâteau fromage & coulis de bleuets

Bavette marinée
80 $

Souper du samedi soir (optionnel, tx. et pourboire inclus) Entrées (3 choix):

-cornichons frit & sauce ranch (5 unités)

-crevettes bang bang, coconut (4 unités)

-fondue fromage du Draveur & sauce tomate fumée

Plat:

Bavette de boeuf marinée, légumes poêlés, sauce vin rouge et nos fameuses frites maison

Dessert 

Gâteau fromage & coulis de bleuets

T-shirt officiel - Taille: très petit (XS)
35 $

Un souvenir mémorable de la Traversée

Ce t-shirt officiel de la Traversée du Lac Saint-Jean en Snowkite est bien plus qu’un simple vêtement : c’est un souvenir durable d’une aventure nordique unique.

Fabriqué au Canada à partir de 50 % coton biologique et 50 % polyester recyclé, il allie confort, durabilité et engagement responsable. Série limitée – quantités très restreintes.

Prix spécial cette année : 35 $ TTC
(valeur régulière 40 $ + taxes les années précédentes)
T-shirt officiel - Taille: petit (S)
35 $

Un souvenir mémorable de la Traversée

Ce t-shirt officiel de la Traversée du Lac Saint-Jean en Snowkite est bien plus qu’un simple vêtement : c’est un souvenir durable d’une aventure nordique unique.

Fabriqué au Canada à partir de 50 % coton biologique et 50 % polyester recyclé, il allie confort, durabilité et engagement responsable. Série limitée – quantités très restreintes.

Prix spécial cette année : 35 $ TTC
(valeur régulière 40 $ + taxes les années précédentes)
T-shirt officiel - Taille: moyen (M)
35 $

Un souvenir mémorable de la Traversée

Ce t-shirt officiel de la Traversée du Lac Saint-Jean en Snowkite est bien plus qu’un simple vêtement : c’est un souvenir durable d’une aventure nordique unique.

Fabriqué au Canada à partir de 50 % coton biologique et 50 % polyester recyclé, il allie confort, durabilité et engagement responsable. Série limitée – quantités très restreintes.

Prix spécial cette année : 35 $ TTC
(valeur régulière 40 $ + taxes les années précédentes)
T-shirt officiel - Taille: grand (L)
35 $

Un souvenir mémorable de la Traversée

Ce t-shirt officiel de la Traversée du Lac Saint-Jean en Snowkite est bien plus qu’un simple vêtement : c’est un souvenir durable d’une aventure nordique unique.

Fabriqué au Canada à partir de 50 % coton biologique et 50 % polyester recyclé, il allie confort, durabilité et engagement responsable. Série limitée – quantités très restreintes.

Prix spécial cette année : 35 $ TTC
(valeur régulière 40 $ + taxes les années précédentes)
T-shirt officiel - Taille: très grand (XL)
35 $

Un souvenir mémorable de la Traversée

Ce t-shirt officiel de la Traversée du Lac Saint-Jean en Snowkite est bien plus qu’un simple vêtement : c’est un souvenir durable d’une aventure nordique unique.

Fabriqué au Canada à partir de 50 % coton biologique et 50 % polyester recyclé, il allie confort, durabilité et engagement responsable. Série limitée – quantités très restreintes.

Prix spécial cette année : 35 $ TTC
(valeur régulière 40 $ + taxes les années précédentes)
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