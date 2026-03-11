Tricots à l'effigie des chats du refuge

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Voici Pedro, un chat du refuge.
Petit toutou de chat tricoté à la main dans un mélange de laine et acrylique. Intérieur 100 % polyester.
Note : Ce n’est pas un jouet pour chat ou pour enfant.
* LES CHATS TRICOTÉS SONT DISPONIBLES AU REFUGE SEULEMENT
Voici Boulette, un chat du refuge.
Petit toutou de chat tricoté à la main dans un mélange de laine et acrylique. Intérieur 100 % polyester.
Note : Ce n’est pas un jouet pour chat ou pour enfant.
* LES CHATS TRICOTÉS SONT DISPONIBLES AU REFUGE SEULEMENT
Voici Brandy, un chat du refuge.
Petit toutou de chat tricoté à la main dans un mélange de laine et acrylique. Intérieur 100 % polyester.
Note : Ce n’est pas un jouet pour chat ou pour enfant.
* LES CHATS TRICOTÉS SONT DISPONIBLES AU REFUGE SEULEMENT
Voici Disco, un chat du refuge.
Petit toutou de chat tricoté à la main dans un mélange de laine et acrylique. Intérieur 100 % polyester.
Note : Ce n’est pas un jouet pour chat ou pour enfant.
* LES CHATS TRICOTÉS SONT DISPONIBLES AU REFUGE SEULEMENT
Voici Nick, un chat du refuge.
Petit toutou de chat tricoté à la main dans un mélange de laine et acrylique. Intérieur 100 % polyester.
Note : Ce n’est pas un jouet pour chat ou pour enfant.
* LES CHATS TRICOTÉS SONT DISPONIBLES AU REFUGE SEULEMENT
Voici Victoria, un chat du refuge.
Petit toutou de chat tricoté à la main dans un mélange de laine et acrylique. Intérieur 100 % polyester.
Note : Ce n’est pas un jouet pour chat ou pour enfant.
* LES CHATS TRICOTÉS SONT DISPONIBLES AU REFUGE SEULEMENT
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