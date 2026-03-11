Société Protectrice Des Animaux Du Littoral (s.p.a.l)

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Tricots à l'effigie des chats du refuge

Pedro item
Pedro
12 $

Voici Pedro, un chat du refuge.

Petit toutou de chat tricoté à la main dans un mélange de laine et acrylique. Intérieur 100 % polyester. 

Note : Ce n’est pas un jouet pour chat ou pour enfant.

* LES CHATS TRICOTÉS SONT DISPONIBLES AU REFUGE SEULEMENT

Boulette item
Boulette
12 $

Voici Boulette, un chat du refuge.

Petit toutou de chat tricoté à la main dans un mélange de laine et acrylique. Intérieur 100 % polyester. 

Note : Ce n’est pas un jouet pour chat ou pour enfant.

* LES CHATS TRICOTÉS SONT DISPONIBLES AU REFUGE SEULEMENT

Brandy item
Brandy
12 $

Voici Brandy, un chat du refuge.

Petit toutou de chat tricoté à la main dans un mélange de laine et acrylique. Intérieur 100 % polyester. 

Note : Ce n’est pas un jouet pour chat ou pour enfant.

* LES CHATS TRICOTÉS SONT DISPONIBLES AU REFUGE SEULEMENT

Disco item
Disco
12 $

Voici Disco, un chat du refuge.

Petit toutou de chat tricoté à la main dans un mélange de laine et acrylique. Intérieur 100 % polyester. 

Note : Ce n’est pas un jouet pour chat ou pour enfant.

* LES CHATS TRICOTÉS SONT DISPONIBLES AU REFUGE SEULEMENT

Nick item
Nick
12 $

Voici Nick, un chat du refuge.

Petit toutou de chat tricoté à la main dans un mélange de laine et acrylique. Intérieur 100 % polyester. 

Note : Ce n’est pas un jouet pour chat ou pour enfant.

* LES CHATS TRICOTÉS SONT DISPONIBLES AU REFUGE SEULEMENT

Victoria item
Victoria
12 $

Voici Victoria, un chat du refuge.

Petit toutou de chat tricoté à la main dans un mélange de laine et acrylique. Intérieur 100 % polyester. 

Note : Ce n’est pas un jouet pour chat ou pour enfant.

* LES CHATS TRICOTÉS SONT DISPONIBLES AU REFUGE SEULEMENT

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