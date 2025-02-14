Triskel Festival 2026 - 10e édition

Organisé par
À propos de cet événement
100$ billet + 1$ frais + taxes (TPS 727050957 RT0001 = 5.05$ / TVQ 1231640211 TQ0001 = 10.07$)
100 billets DISPONIBLES POUR 24H SEULEMENT du 31 juillet 12h00 au 1er août 12h00
Camping sauvage inclus
150$ billet + 1$ frais + taxes (TPS 727050957 RT0001 = 7.55$ / TVQ 1231640211 TQ0001 = 15.06$)
100 billets disponibles
Camping sauvage inclus
200$ billet + 1$ frais + taxes (TPS 727050957 RT0001 = 10.05$ / TVQ 1231640211 TQ0001 = 20.05$)
100 billets disponibles
Camping sauvage inclus
900$ billet + 4$ frais + taxes (TPS 727050957 RT0001 = 45.20$ / TVQ 1231640211 TQ0001 = 90.17$)
260$ billet + 1$ frais + taxes (TPS 727050957 RT0001 = 13.05$ / TVQ 1231640211 TQ0001 = 26.03$)
500 billets disponibles
Camping sauvage inclus
Contribution volontaire + 1$ frais + taxes (TPS 727050957 RT0001 = 0,05$ / TVQ 1231640211 TQ0001 = 0,10$)
150$ billet + 1$ frais + taxes (TPS 727050957 RT0001 = 7,55$ / TVQ 1231640211 TQ0001 = 15.06$)
Contribution volontaire + 1$ frais + taxes (TPS 727050957 RT0001 = 0,05$ / TVQ 1231640211 TQ0001 = 0,10$)
45$ billet + 1$ frais + taxes (TPS 727050957 RT0001 = 2,30$ / TVQ 1231640211 TQ0001 = 4.59$)
Vous devrez signer un formulaire de responsabilité et d'engagement à votre arrivée.
80$ billet + 1$ frais + taxes (TPS 727050957 RT0001 = 4,05$ / TVQ 1231640211 TQ0001 = 8,08$)
40 billets disponibles
formulaire à remplir après l'achat du billet:
https://docs.google.com/forms/d/1LERspvzyoTvJfFLOZ7-LD7VyNW0WvT7p7I485dLadVs/preview
Arrivée jeudi entre 16h et 22h
30$ billet + 1$ frais + taxes (TPS 727050957 RT0001 = 1,55$ / TVQ 1231640211 TQ0001 = 3.09$)
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!