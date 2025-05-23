TROIS-RIVIÈRES: CONFÉRENCE AVEC « RÉMY DE JUSTE-MILIEU »

Sujet de la conférence : Propagande, censure, manipulation : l'évolution de nos sociétés n'encourage pas vraiment à garder de l'espoir... Et si c'était là notre plus grande erreur ? Et si nos puissants n'attendaient qu'une chose, que tout le monde baisse les bras ? Il y a de la lumière dans tout ce que nous avons vécu : en dévoilant son jeu, notre système a commis sa plus grande erreur. Désormais, nous avons des pistes de solution. Rémy de Juste Milieu fait ce pari : malgré les orages, le rire est à venir ! La puissance d'un sourire, la force de la cohésion, l'espoir dans la lucidité : discutons, réfléchissons ensemble... et bien plus encore ! Conférence en deux parties : Partie 1 avec Rémy et partie 2 avec Rémy et Yves Gagnon. Conférencier : Remy Watremez de Juste-Milieu Rémy, 31 ans et toutes ses dents... pour croquer l'actualité en gardant un beau sourire ! Depuis novembre 2021, sur la chaîne YouTube Juste Milieu, Rémy décortique l'actualité française et internationale avec une ligne bien claire : des analyses lucides et renseignées, toujours avec le pas de côté de l'humour ! Co-conférencier : Yves Gagnon : Agroécologiste, semencier, formateur et auteur. Yves Gagnon s'est installé sur sa terre à Saint-Didace en 1980 où il a créé Les Jardins du Grand-Portage. Depuis ce temps, il pratique avec ferveur l'autosuffisance alimentaire qui repose sur un jardin diversifié dans lequel il produit fruits, légumes, semences, herbes aromatiques et médicinales. Il a écrit et édité 13 livres qui traitent de jardinage écologique, d'agriculture, d'environnement, d'alimentation et de santé et il livre des conférences et des formations sur les mêmes sujets. Il a fondé la maison d'édition Les éditions Colloïdales. 8 août 19h - 7080 rue Marion, Trois‐Rivières

