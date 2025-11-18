TROITSKY: INSCRIPTION 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Montreal, QC H3G 1M8, Canada
Tout inclus
1) Ce billet n'est pas remboursable
2) Ce billet est UNIQUEMENT POUR les participants qui NE SE SONT PAS pré-inscrits
Billet pour MINEUR, tout inclus
1) Ce billet n'est pas remboursable
2) Ce billet est UNIQUEMENT POUR les participants qui NE SE SONT PAS pré-inscrits
Pas d'hébergement
1) Ce billet n'est pas remboursable
2) Ce billet est UNIQUEMENT POUR les participants qui NE SE SONT PAS pré-inscrits
Billet pour MINEUR, sans hébergement
1) Ce billet n'est pas remboursable
2) Ce billet est UNIQUEMENT POUR les participants qui NE SE SONT PAS pré-inscrits
Billet pour l'entraîneur, tout inclus
1) Ce billet n'est pas remboursable
2) Ce billet est UNIQUEMENT POUR les participants qui NE SE SONT PAS pré-inscrits
Billet pour Coach, pas d'hébergement
1) Ce billet n'est pas remboursable
2) Ce billet est UNIQUEMENT pour les participants qui NE SE sont PAS pré-inscrits
Tout inclus
1) Ce billet n'est pas remboursable
2) Ce billet est UNIQUEMENT pour les participants qui SE sont pré-inscrits
Billet pour mineur, tout inclus
1) Ce billet n'est pas remboursable
2) Ce billet est UNIQUEMENT pour les participants qui SE sont pré-inscrits
Pas d'hébergement
1) Ce billet n'est pas remboursable
2) Ce billet est UNIQUEMENT pour les participants qui SE sont pré-inscrits
Billet pour mineur, Pas de logement
1) Ce billet n'est pas remboursable
2) Ce billet est UNIQUEMENT pour les participants qui SE sont pré-inscrits
Billet pour coach, tout inclus
1) Ce billet n'est pas remboursable
2) Ce billet est UNIQUEMENT pour les participants qui se sont pré-inscrits
Billet pour coach, sans hébergement
1) Ce billet n'est pas remboursable
2) Ce billet est UNIQUEMENT pour les participants qui se sont pré-inscrits
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