Engineering and Computer Science Association of Concordia

Organisé par

Engineering and Computer Science Association of Concordia

À propos de cet événement

TROITSKY: INSCRIPTION 2026

1455 Blvd. De Maisonneuve Ouest

Montreal, QC H3G 1M8, Canada

1.Billet d'inscription complet pour les participants (tout inclus)
450 $

Tout inclus

1) Ce billet n'est pas remboursable
2) Ce billet est UNIQUEMENT POUR les participants qui NE SE SONT PAS pré-inscrits

2.Billet d'inscription complet pour les participants MINEURS (tout inclus)
390 $

Billet pour MINEUR, tout inclus

1) Ce billet n'est pas remboursable
2) Ce billet est UNIQUEMENT POUR les participants qui NE SE SONT PAS pré-inscrits

3.Billet d'inscription complet pour les participants (sans hébergement)
350 $

Pas d'hébergement

1) Ce billet n'est pas remboursable
2) Ce billet est UNIQUEMENT POUR les participants qui NE SE SONT PAS pré-inscrits

4.Billet d'inscription complet pour les participants MINEURS (sans hébergement)
315 $

Billet pour MINEUR, sans hébergement

1) Ce billet n'est pas remboursable
2) Ce billet est UNIQUEMENT POUR les participants qui NE SE SONT PAS pré-inscrits

5.Billet d'inscription complet pour les entraîneurs (tout inclus)
415 $

Billet pour l'entraîneur, tout inclus

1) Ce billet n'est pas remboursable
2) Ce billet est UNIQUEMENT POUR les participants qui NE SE SONT PAS pré-inscrits

6.Billet d'inscription Complet Pour Entraineurs (Sans Hébergement)
315 $

Billet pour Coach, pas d'hébergement

1) Ce billet n'est pas remboursable
2) Ce billet est UNIQUEMENT pour les participants qui NE SE sont PAS pré-inscrits

7. Inscription prépayée pour participant (tout inclus)
390 $

Tout inclus

1) Ce billet n'est pas remboursable
2) Ce billet est UNIQUEMENT pour les participants qui SE sont pré-inscrits


8. Inscription prépayée complète pour MINEURS (tout inclus)
330 $

Billet pour mineur, tout inclus

1) Ce billet n'est pas remboursable
2) Ce billet est UNIQUEMENT pour les participants qui SE sont pré-inscrits

9. Inscription prépayée pour participant (sans hébergement)
290 $

Pas d'hébergement

1) Ce billet n'est pas remboursable
2) Ce billet est UNIQUEMENT pour les participants qui SE sont pré-inscrits


10. Inscription prépayée complète pour MINEURS (sans hébergement)
255 $

Billet pour mineur, Pas de logement

1) Ce billet n'est pas remboursable
2) Ce billet est UNIQUEMENT pour les participants qui SE sont pré-inscrits


11. Inscription prépayée complète pour entraîneurs (tout inclus)
355 $

Billet pour coach, tout inclus

1) Ce billet n'est pas remboursable
2) Ce billet est UNIQUEMENT pour les participants qui se sont pré-inscrits

12. Inscription prépayée complète pour entraîneurs (sans hébergement)
255 $

Billet pour coach, sans hébergement

1) Ce billet n'est pas remboursable
2) Ce billet est UNIQUEMENT pour les participants qui se sont pré-inscrits


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