Troopers Swag

PACANE GRILLÉE + CHOCOLAT NOIR + CARAMEL ÉCOSSAIS

200G Grains Entiers



Notre interprétation d’une torréfaction foncée (Joyeux Roger + El Desoriente) met en valeur une texture crémeuse et un goût intense, idéale pour accompagner le lait. C’est notre café nostalgique qui offre une belle amertume et une acidité modérée. Un vrai réveille-matin dans ta tasse!

ROASTED PECAN + DARK CHOCOLATE + BUTTERSCOTCH

200G Whole Bean

Our take on a dark roast (Jolly Roger + El Desoriente), highlighting a creamy texture and intensity, making milk-pairing ideal. It's nostalgia in a cup, offering controlled bitterness and moderate acidity. A real "wake me up" in a cup!



