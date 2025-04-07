Troopers Swag

Camisole - SMALL item
Camisole - SMALL
CA$25

FEMME
Taille : SMALL
Couleur : DARK GREY

Ramassage à Laval (nous écrire sur https://www.facebook.com/dunetroopers/) ou shipping disponible pour 10$ (en ajoutant l'article "Shipping" à votre commande)

Chandail Femme - SMALL
CA$25

FEMME
Taille : SMALL
Couleur : DARK GREY

Ramassage à Laval (nous écrire sur https://www.facebook.com/dunetroopers/) ou shipping disponible pour 10$ (en ajoutant l'article "Shipping" à votre commande)

Chandail Femme - MEDIUM
CA$25

FEMME
Taille : MEDIUM
Couleur : DARK GREY

Ramassage à Laval (nous écrire sur https://www.facebook.com/dunetroopers/) ou shipping disponible pour 10$ (en ajoutant l'article "Shipping" à votre commande)

Chandail Femme - LARGE
CA$25

FEMME
Taille : LARGE
Couleur : DARK GREY

Ramassage à Laval (nous écrire sur https://www.facebook.com/dunetroopers/) ou shipping disponible pour 10$ (en ajoutant l'article "Shipping" à votre commande)

Chandail Homme - LARGE
CA$25

HOMME
Taille : LARGE
Couleur : DARK GREY

Ramassage à Laval (nous écrire sur https://www.facebook.com/dunetroopers/) ou shipping disponible pour 10$ (en ajoutant l'article "Shipping" à votre commande)

Chandail Homme - X-LARGE
CA$25

HOMME
Taille : X-LARGE
Couleur : DARK GREY

Ramassage à Laval (nous écrire sur https://www.facebook.com/dunetroopers/) ou shipping disponible pour 10$ (en ajoutant l'article "Shipping" à votre commande)

Chandail Enfant - X-SMALL (2-4 ans)
CA$20

ENFANT
Taille : SMALL (2-4 ans)
Couleur : DARK GREY

Ramassage à Laval (nous écrire sur https://www.facebook.com/dunetroopers/) ou shipping disponible pour 10$ (en ajoutant l'article "Shipping" à votre commande)

Chandail Enfant - MEDIUM (5-7 ans)
CA$20

ENFANT
Taille : MEDIUM (5-7 ans)
Couleur : DARK GREY

Ramassage à Laval (nous écrire sur https://www.facebook.com/dunetroopers/) ou shipping disponible pour 10$ (en ajoutant l'article "Shipping" à votre commande)

Crew Neck UNISEXE - Dusty pink - SMALL
CA$45

UNISEXE
Taille : SMALL
Couleur : DUSTY PINK

Ramassage à Laval (nous écrire sur https://www.facebook.com/dunetroopers/) ou shipping disponible pour 10$ (en ajoutant l'article "Shipping" à votre commande)

Crew Neck UNISEXE - Dusty Pink - LARGE
CA$45

UNISEXE,
Taille : LARGE
Couleur : DUSTY PINK

Ramassage à Laval (nous écrire sur https://www.facebook.com/dunetroopers/) ou shipping disponible pour 10$ (en ajoutant l'article "Shipping" à votre commande)

Crew Neck UNISEXE - Clay - MEDIUM
CA$45

UNISEXE
Taille : MEDIUM
Couleur : CLAY

Ramassage à Laval (nous écrire sur https://www.facebook.com/dunetroopers/) ou shipping disponible pour 10$ (en ajoutant l'article "Shipping" à votre commande)

Hoodie UNISEXE - Dusty pink - SMALL
CA$50

UNISEXE
Taille : SMALL
Couleur : DUSTY PINK

Ramassage à Laval (nous écrire sur https://www.facebook.com/dunetroopers/) ou shipping disponible pour 10$ (en ajoutant l'article "Shipping" à votre commande)

Hoodie UNISEXE - Clay - MEDIUML
CA$50

UNISEXE
Taille : MEDIUM
Couleur : CLAY

Ramassage à Laval (nous écrire sur https://www.facebook.com/dunetroopers/) ou shipping disponible pour 10$ (en ajoutant l'article "Shipping" à votre commande)

Hoodie UNISEXE - Noir - MEDIUM
CA$50

UNISEXE
Taille : MEDIUM
Couleur : NOIR

Ramassage à Laval (nous écrire sur https://www.facebook.com/dunetroopers/) ou shipping disponible pour 10$ (en ajoutant l'article "Shipping" à votre commande)

Hoodie UNISEXE - Noir - LARGE
CA$50

UNISEXE
Taille : LARGE
Couleur : NOIR

Ramassage à Laval (nous écrire sur https://www.facebook.com/dunetroopers/) ou shipping disponible pour 10$ (en ajoutant l'article "Shipping" à votre commande)

Hoodie UNISEXE - Noir - X-LARGE (Copier)
CA$50

UNISEXE
Taille : X-LARGE
Couleur : NOIR

Ramassage à Laval (nous écrire sur https://www.facebook.com/dunetroopers/) ou shipping disponible pour 10$ (en ajoutant l'article "Shipping" à votre commande)

Casquette Orange Brulé
CA$25

UNISEXE
Taille : UNIQUE
Couleur : Orange Brulé

Ramassage à Laval (nous écrire sur https://www.facebook.com/dunetroopers/) ou shipping disponible pour 10$ (en ajoutant l'article "Shipping" à votre commande)

Casquette Beige Pâle
CA$25

UNISEXE
Taille : UNIQUE
Couleur : Beige Pâle

Ramassage à Laval (nous écrire sur https://www.facebook.com/dunetroopers/) ou shipping disponible pour 10$ (en ajoutant l'article "Shipping" à votre commande)

Casquette Noire
CA$25

UNISEXE
Taille : UNIQUE
Couleur : Noir

Ramassage à Laval (nous écrire sur https://www.facebook.com/dunetroopers/) ou shipping disponible pour 10$ (en ajoutant l'article "Shipping" à votre commande)

Casquette Brun&Beige item
Casquette Brun&Beige
CA$25

UNISEXE
Taille : UNIQUE
Couleur : Brun&Beige

Ramassage à Laval (nous écrire sur https://www.facebook.com/dunetroopers/) ou shipping disponible pour 10$ (en ajoutant l'article "Shipping" à votre commande)

Café Zab GRAINS ENTIER/WHOLE BEAN item
Café Zab GRAINS ENTIER/WHOLE BEAN
CA$20

PACANE GRILLÉE + CHOCOLAT NOIR + CARAMEL ÉCOSSAIS

 200G Grains Entiers


Notre interprétation d’une torréfaction foncée (Joyeux Roger + El Desoriente) met en valeur une texture crémeuse et un goût intense, idéale pour accompagner le lait. C’est notre café nostalgique qui offre une belle amertume et une acidité modérée. Un vrai réveille-matin dans ta tasse!

ROASTED PECAN + DARK CHOCOLATE + BUTTERSCOTCH

 200G Whole Bean
Our take on a dark roast (Jolly Roger + El Desoriente), highlighting a creamy texture and intensity, making milk-pairing ideal. It's nostalgia in a cup, offering controlled bitterness and moderate acidity. A real "wake me up" in a cup!


Café Moulu Filtre
CA$20

PACANE GRILLÉE + CHOCOLAT NOIR + CARAMEL ÉCOSSAIS

 200G Grains Entiers


Notre interprétation d’une torréfaction foncée (Joyeux Roger + El Desoriente) met en valeur une texture crémeuse et un goût intense, idéale pour accompagner le lait. C’est notre café nostalgique qui offre une belle amertume et une acidité modérée. Un vrai réveille-matin dans ta tasse!

ROASTED PECAN + DARK CHOCOLATE + BUTTERSCOTCH

 200G Whole Bean
Our take on a dark roast (Jolly Roger + El Desoriente), highlighting a creamy texture and intensity, making milk-pairing ideal. It's nostalgia in a cup, offering controlled bitterness and moderate acidity. A real "wake me up" in a cup!


Patch thermocollant /Iron Patch item
Patch thermocollant /Iron Patch
CA$5

Écusson thermocollant/ Iron on patch

Tuque Unisexe - ROSE item
Tuque Unisexe - ROSE
CA$20

UNISEXE
Taille : UNIQUE
Couleur : ROSE

Ramassage à Laval (nous écrire sur https://www.facebook.com/dunetroopers/) ou shipping disponible pour 10$ (en ajoutant l'article "Shipping" à votre commande)

Tuque Unisexe - JAUNE item
Tuque Unisexe - JAUNE
CA$20

UNISEXE
Taille : UNIQUE
Couleur : JAUNE

Ramassage à Laval (nous écrire sur https://www.facebook.com/dunetroopers/) ou shipping disponible pour 10$ (en ajoutant l'article "Shipping" à votre commande)

Tuque Unisexe - NOIRE item
Tuque Unisexe - NOIRE
CA$20

UNISEXE
Taille : UNIQUE
Couleur : NOIRE

Ramassage à Laval (nous écrire sur https://www.facebook.com/dunetroopers/) ou shipping disponible pour 10$ (en ajoutant l'article "Shipping" à votre commande)

Stickers item
Stickers
CA$2
Shipping item
Shipping
CA$10

Shipping partout au Canada pour 10$.

Ramassage à Laval disponible (nous écrire sur https://www.facebook.com/dunetroopers/)

Nous contacter pour organiser la livraison dans un autre pays!

