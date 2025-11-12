Le TROPHÉE CHANTAL LAGROIS a été créé en 2024 et nommé ainsi en hommage à Chantal Lagrois qui a œuvré avec dévouement au service aux membres du Richelieu International et de la Fondation Richelieu-International pendant plus de 35 ans et en a été la mémoire vivante. Cela se veut l’un des moyens privilégiés pour soutenir les œuvres de la fondation.

Toute personne, membre du mouvement Richelieu ou non, qui exprime le souhait recevoir le TROPHÉE CHANTAL LAGROIS et qui fait un don à la Fondation du montant établi en fonction de la politique administrative de la Fondation, devient membre honorifique de cette prestigieuse confrérie. On peut aussi demander la reconnaissance officielle d’une personne ou d’un groupe au TROPHÉE CHANTAL LAGROIS.