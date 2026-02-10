Troubles de santé mentale et enjeux de consommation - 14 et 15 avril 2026

Ce tarif est destiné à tous les organismes communautaires de l'île de Montréal qui travaillent en itinérance et est offert grâce à un financement du CIUSS du Centre-Sud de l'île de Montréal.



Les frais d'inscription sont non remboursables. Cependant, contactez-nous à [email protected] si vous souhaitez interchanger des participant.e.s.