Troupe Opsis Saison 2025-2026

Spectacle « L'écho de nos jeunes années »
27 $

Un spectacle de l'OSS en partenariat avec les personnes finissantes du Salésien

30 avril 2026

Billet Adulte

Admission générale

Spectacle « L'écho de nos jeunes années »
10 $

Un spectacle de l'OSS en partenariat avec les personnes finissantes du Salésien

30 avril 2026

Billet Enfant (18 ans et moins sur présentation d'une preuve)

Admission générale

Le Prince
15 $

Jeudi 12 mars - 19h

Pour 1 billet Adulte.

Le Prince
40 $

Jeudi 12 mars - 19h

Pour 3 billets Adulte.

Le Prince
60 $

Jeudi 12 mars - 19h

Pour 6 billets Adulte.

Le Prince
8 $

Jeudi 12 mars - 19h

Billet enfant (moins de 12 ans)

Les Belles-Soeurs
15 $

Jeudi 26 mars - 19h

Pour 1 billet Adulte.

Les Belles-Soeurs
40 $

Jeudi 26 mars - 19h

Pour 3 billets Adulte.

Les Belles-Soeurs
60 $

Jeudi 26 mars - 19h

Pour 6 billets Adulte.

Les Belles-Soeurs
8 $

Jeudi 26 mars - 19h

Billet enfant (moins de 12 ans)

Quatre filles
15 $

Jeudi 9 avril - 19h

Pour 1 billet Adulte.

Quatre filles
40 $

Jeudi 9 avril - 19h

Pour 3 billets Adultes.

Quatre filles
60 $

Jeudi 9 avril - 19h

Pour 6 billets Adulte.

Quatre filles
8 $

Jeudi 9 avril - 19h

Billet enfant (moins de 12 ans)

