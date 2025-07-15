Troupes 2025-2026 (lien privé)

La Fabrique Rock'n'Roll

Troupe - Sugar Rushers - 3e facture
290 $

Quand : Mardi, du 16 septembre au 16 décembre 2025 et du 6 janvier au 12 mai 2026 inclusivement
Heure : 18h30 à 20h30
Où : Espace interculturel Yambae
Prérequis : sur auditions

Date limite pour le paiement : 31 janvier 2026

Troupe - Sugar Rushers - 4e facture
290 $

Quand : Mardi, du 16 septembre au 16 décembre 2025 et du 6 janvier au 12 mai 2026 inclusivement
Heure : 18h30 à 20h30
Où : Espace interculturel Yambae
Prérequis : sur auditions

Date limite pour le paiement : 15 avril 2026

