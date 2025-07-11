MTLRDL Inc

Organisé par

MTLRDL Inc

À propos de cet événement

Home Team Championships + La Ronde Robin

8650 Av. Querbes

Montréal, QC H3N 2X4, Canada

VENDREDI BILLET
20 $
Vendredi seulement
SAMEDI / DIMANCHE JOUR - ADULTE
30 $
Samedi OU Dimance
SAMEDI / DIMANCHE JOUR - ENFANT (6-12)
15 $
Samedi OU Dimance
SAMEDI / DIMANCHE JOUR - ENFANT (0-5)
Gratuit
Samedi OU Dimance
JOUR - ADULTE AVEC ASSISTANT
30 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets
S’il vous est nécessaire d’avoir l’accompagnement d’une personne aidante. Sélectionner cette option pour payer votre billet et bénéficier d’un billet assistance gratuit pour la personne qui vous accompagne. Il vous sera demandé de fournir ses coordonnées avant le paiement. Aucun justificatif demandé.
WEEKEND - ADULTE
60 $
WEEKEND PASS - ENFANT (6-12)
30 $
WEEKEND PASS - ENFANT (0-5)
Gratuit
WEEKEND PASS - ADULTE
60 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets
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