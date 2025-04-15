Tutorat estival 2025

Les frais de 120$ sont pour les membres du Centre Oméga, avec le dépôt de 75$ qui vous sera remis si vous faites au moins 21 rencontres de tutorat durant l'été.
non-membre
CA$220
Les frais de 220 $ sont pour ceux qui ne sont pas encore membres du Centre Oméga ou que leur adhésion est à renouveler. Ils inclus les 120$ pour les 24 séances de tutorat. Le prix additionnel de 25$ comprend l'adhésion membre au Centre Oméga pour un an pour toute la famille, avec le dépôt de 75$ qui vous sera remis si vous faites au moins 21 rencontres de tutorat durant l'été..
Ancien membre (renouvellement)
CA$220
Les frais de 220 $ sont pour ceux qui ne sont pas encore membres du Centre Oméga ou que leur adhésion est à renouveler. Ils inclus les 120$ pour les 24 séances de tutorat. Le prix additionnel de 25$ comprend l'adhésion membre au Centre Oméga pour un an pour toute la famille, avec le dépôt de 75$ qui vous sera remis si vous faites au moins 21 rencontres de tutorat durant l'été..
