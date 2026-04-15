Tutorat estival 2026

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À propos de cet événement
Les frais de 125$ sont pour les membres du Centre Oméga, avec le dépôt de 80$ qui vous sera remis si vous faites au moins 21 rencontres de tutorat durant l'été.
Les frais de 235 $ sont pour ceux qui ne sont pas encore membres du Centre Oméga ou que leur adhésion est à renouveler. Ils inclus les 125$ pour les 24 séances de tutorat. Le prix additionnel de 30$ comprend l'adhésion membre au Centre Oméga pour un an pour toute la famille, avec le dépôt de 80$ qui vous sera remis si vous faites au moins 21 rencontres de tutorat durant l'été..
Les frais de 235 $ sont pour ceux qui ne sont pas encore membres du Centre Oméga ou que leur adhésion est à renouveler. Ils inclus les 125$ pour les 24 séances de tutorat. Le prix additionnel de 30$ comprend l'adhésion membre au Centre Oméga pour un an pour toute la famille, avec le dépôt de 80$ qui vous sera remis si vous faites au moins 21 rencontres de tutorat durant l'été..
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