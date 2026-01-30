ICC Brossard - CCI Brossard (LE JARDIN D'ÉTÉ - ÉCOLE QOBAA)

Organisé par

ICC Brossard - CCI Brossard (LE JARDIN D'ÉTÉ - ÉCOLE QOBAA)

À propos de cet événement

Tutorat - ICC Brossard

5905 Grande-Allée

Brossard, QC J4Z 3G4, Canada

Français - Une séance
30 $

Une session d' 1h30 le lundi

Mathématiques- Une séance
30 $

Une session d'1h30 le mardi

Science et technologie- Une séance
30 $

Une session d'1h30 le jeudi

Français et maths - une séance par matière
50 $

Français - Lundi, séance d'1h30

Math - Mardi, séance d'1h30

Français et science - une séance par matière
50 $

Français - Lundi, séance d'1h30

Science - Jeudi, séance d'1h30

Français, maths et science - une séance par matière
75 $

Français - Lundi, séance d'1h30

Maths - Mardi, séance d'1h30

Science - Jeudi, séance d'1h30

Maths et science - une séance par matière
50 $

Maths - Mardi, séance d'1h30

Science - Jeudi, séance d'1h30

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