Tutorat - ICC Brossard

Organisé par
À propos de cet événement
Brossard, QC J4Z 3G4, Canada
Une session d' 1h30 le lundi
Une session d'1h30 le mardi
Une session d'1h30 le jeudi
Français - Lundi, séance d'1h30
Math - Mardi, séance d'1h30
Français - Lundi, séance d'1h30
Science - Jeudi, séance d'1h30
Français - Lundi, séance d'1h30
Maths - Mardi, séance d'1h30
Science - Jeudi, séance d'1h30
Maths - Mardi, séance d'1h30
Science - Jeudi, séance d'1h30
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