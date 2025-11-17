Tour de la Réussite

Offert par

Tour de la Réussite

À propos des adhésions

Ulysse - Club en ligne (Hiver 2025)

Groupe en ligne - débutant - 8 semaines
80 $

Pas d'expiration

ATTENTION!
Pour payer seulement les frais de parascolaire et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$

Groupe en ligne - débutant - À l'unité
15 $

Pas d'expiration

ATTENTION!
Pour payer seulement les frais de parascolaire et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$

Groupe en ligne - Intermédiaire - 8 semaines
160 $

Pas d'expiration

ATTENTION!
Pour payer seulement les frais de parascolaire et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$

Groupe en ligne - Intermédiaire - À l'unité
30 $

Pas d'expiration

ATTENTION!
Pour payer seulement les frais de parascolaire et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$

Groupe en ligne - Avancé - 8 semaines
320 $

Pas d'expiration

ATTENTION!
Pour payer seulement les frais de parascolaire et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$

Groupe en ligne - Avancé - À l'unité
45 $

Pas d'expiration

ATTENTION!
Pour payer seulement les frais de parascolaire et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$

Groupe en ligne - Adulte - 8 semaines
320 $

Pas d'expiration

ATTENTION!
Pour payer seulement les frais de parascolaire et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$

Groupe en ligne - Adulte - 8 semaines - À l'unité
45 $

Pas d'expiration

ATTENTION!
Pour payer seulement les frais de parascolaire et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$

Lot de 5 cours privés (2h chacun)
400 $

Pas d'expiration

Coordonner les choix de dates avec Ulysse.


ATTENTION!
Pour payer seulement les frais de parascolaire et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$

Ajouter un don pour Tour de la Réussite

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!