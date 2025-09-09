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À propos de cet événement

Ventes fermées

Un circuit pour l'Alzheimer

425 Rue de Lausanne

Laval, QC H7K 3P8, Canada

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20 $

Politique d’annulation.
En cas d’annulation de l’événement en raison d’une situation hors de notre contrôle (ex. : conditions météorologiques telles que fortes pluies ou orages), aucun remboursement ne sera effectué. L’achat de votre billet sera automatiquement converti en don au profit de la cause soutenue par l’événement. En contrepartie, vous bénéficierez d’un tarif préférentiel lors de votre inscription à un événement futur organisé par les Babes de Montréal.

Billet enfant
10 $

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