Un circuit pour l'Alzheimer

Politique d’annulation.

En cas d’annulation de l’événement en raison d’une situation hors de notre contrôle (ex. : conditions météorologiques telles que fortes pluies ou orages), aucun remboursement ne sera effectué. L’achat de votre billet sera automatiquement converti en don au profit de la cause soutenue par l’événement. En contrepartie, vous bénéficierez d’un tarif préférentiel lors de votre inscription à un événement futur organisé par les Babes de Montréal.