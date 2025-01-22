Parkinson Estrie
eventClosed
Un diner à la cabane à sucre
addExtraDonation
$
21 mars 12h : Diner à la cabane à sucre (Sherbrooke)
CA$15
Cabane chez Arthur 21 mars à 12h00 (830 rue Pope (route 108) Cookshire-Eaton J0B 1M0)
Cabane chez Arthur 21 mars à 12h00 (830 rue Pope (route 108) Cookshire-Eaton J0B 1M0)
seeMoreDetailsMobile
closed
20 mars 12h15 : Diner à la cabane à sucre (Granby)
CA$15
Cabane à sucre Bernard 20 mars 12h15 (1268 Rue Denison Ouest, Granby, QC, Canada, J2J 0L8)
Cabane à sucre Bernard 20 mars 12h15 (1268 Rue Denison Ouest, Granby, QC, Canada, J2J 0L8)
seeMoreDetailsMobile
closed
21 mars 11h30 : Diner à la cabane à sucre (Lac-Mégantic)
CA$15
Cabane Mégantic 21 mars à 11h30 (3732 10e rang, Lac Mégantic G6B 2S3)
Cabane Mégantic 21 mars à 11h30 (3732 10e rang, Lac Mégantic G6B 2S3)
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout