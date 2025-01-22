eventClosed

Un diner à la cabane à sucre

addExtraDonation

$

21 mars 12h : Diner à la cabane à sucre (Sherbrooke) item
21 mars 12h : Diner à la cabane à sucre (Sherbrooke)
CA$15
Cabane chez Arthur 21 mars à 12h00 (830 rue Pope (route 108) Cookshire-Eaton J0B 1M0)
20 mars 12h15 : Diner à la cabane à sucre (Granby) item
20 mars 12h15 : Diner à la cabane à sucre (Granby)
CA$15
Cabane à sucre Bernard 20 mars 12h15 (1268 Rue Denison Ouest, Granby, QC, Canada, J2J 0L8)
21 mars 11h30 : Diner à la cabane à sucre (Lac-Mégantic) item
21 mars 11h30 : Diner à la cabane à sucre (Lac-Mégantic)
CA$15
Cabane Mégantic 21 mars à 11h30 (3732 10e rang, Lac Mégantic G6B 2S3)

common:zeffyTipDisclaimerTicketing