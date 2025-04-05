Un divan fleuri et une dépendante affective : soutenir l’Unité et se rétablir

À 55 ans, cette technicienne en travail social diplômée signe ici son premier essai littéraire. Forte de plus de trente ans d’expérience en relation d’aide, elle a exercé comme intervenante psychosociale, animatrice, formatrice, conférencière et conceptrice de programmes d’intervention. Ce parcours, empreint d’engagement et d’écoute, a nourri une profonde empathie pour la souffrance humaine — en particulier celle liée à la dépendance affective. Sa démarche repose sur une conviction : chaque personne peut accéder à un bien-être intérieur durable, pour peu qu’elle le souhaite et qu’elle s’en donne les moyens.

