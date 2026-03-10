UN MANDAT DE SENSIBILISATION

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À propos de cet événement
Collège d’Alma 675, boul. Auger Ouest, Alma (Québec) G8B 2B7
👥 Vous êtes invités à venir accompagné de votre conjoint(e), un(e) ami(e) ou tout autre personne de votre entourage 28.75 $ par personne.
🔔 Événement sur invitation seulement
Merci de votre présence auprès du Club Rotary d’Alma.
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