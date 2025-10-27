Patro Roc-Amadour

Offert par

Patro Roc-Amadour

À propos de cette boutique

Ensemble pour un Noël sans faim

Un soutien à la fabrication d'un panier item
Un soutien à la fabrication d'un panier
20 $

Ce don permet de participer à la création d'un panier.

Une semaine d'épicerie pour une personne item
Une semaine d'épicerie pour une personne
150 $

Ce panier contient l'essentiel pour nourrir une personne seule pendant une semaine.

Une semaine d'épicerie pour 2 personnes item
Une semaine d'épicerie pour 2 personnes
250 $

Ce panier contient l'essentiel pour nourrir 2 personnes pendant une semaine.

Pour un Patro sans fin! item
Pour un Patro sans fin!
10 $

Votre appui aide le Patro à poursuivre sa mission et à relancer pleinement ses activités et ses services, après les défis traversés depuis septembre dernier.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!