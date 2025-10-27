Ensemble pour un Noël sans faim

Offert par
À propos de cette boutique
Ce don permet de participer à la création d'un panier.
Ce panier contient l'essentiel pour nourrir une personne seule pendant une semaine.
Ce panier contient l'essentiel pour nourrir 2 personnes pendant une semaine.
Votre appui aide le Patro à poursuivre sa mission et à relancer pleinement ses activités et ses services, après les défis traversés depuis septembre dernier.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!