Fondation Harnois Énergies

Organisé par

Fondation Harnois Énergies

À propos de cet événement

Un soir d'été

1000 Chem. de la Montagne-Coupée

Saint-Jean-de-Matha, QC J0K 2S0, Canada

Table / Table
4 000 $

Table de 8 personnes incluant 1 personne de Harnois Énergies. Logo de votre entreprise sur la table.

Table for 8 people, including 1 representative from Harnois Énergies. Your company logo on the table.

Billet individuel / Individual ticket
500 $
Commandite PRÉSENTATEUR / PRESENTER sponsorship
10 000 $

Cette commandite inclut 8 billets

This sponsorship includes 8 tickets

Commandite PLATINE / PLATINUM sponsorship
6 500 $

Cette commandite inclut 4 billets

This sponsorship includes 4 tickets

Commandite OR / GOLD sponsorship
4 500 $

La commandite inclut 2 billets

This sponsorship includes 2 tickets

Commandite ARGENT / SILVER sponsorship
2 500 $
Commandite BRONZE / BRONZE sponsorship
1 000 $
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