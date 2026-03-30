Un soir d'été

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À propos de cet événement
Table de 8 personnes incluant 1 personne de Harnois Énergies. Logo de votre entreprise sur la table.
Table for 8 people, including 1 representative from Harnois Énergies. Your company logo on the table.
Cette commandite inclut 8 billets
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Cette commandite inclut 4 billets
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La commandite inclut 2 billets
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