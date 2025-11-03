AEMUDM

Organisé par

AEMUDM

À propos de cet événement

Hike entre soeurs ⛰️🤍

Mont Condor

Val-David, QC J0T 2N0, Canada

Billet - Covoiturage inclus
15 $

Billet pour les soeurs sans voiture, les détails concernant le point de rencontre pour le covoiturage seront partagés dans le groupe des sœurs inscrites.

Billet - Je viens avec ma voiture
10 $

Billet pour les soeurs qui ramènent leur propre voiture, les détails concernant le point de rencontre pour le covoiturage seront partagés dans le groupe des sœurs inscrites.

Ajouter un don pour AEMUDM

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!