Hike entre soeurs ⛰️🤍

Organisé par
À propos de cet événement
Val-David, QC J0T 2N0, Canada
Billet pour les soeurs sans voiture, les détails concernant le point de rencontre pour le covoiturage seront partagés dans le groupe des sœurs inscrites.
Billet pour les soeurs qui ramènent leur propre voiture, les détails concernant le point de rencontre pour le covoiturage seront partagés dans le groupe des sœurs inscrites.
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