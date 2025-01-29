Un thé en compagnie de Janette Bertrand, célébrant son 100e anniversaire, au profit du Fonds FAM
Ritz Carlton - Salon Oval
1228 Rue Sherbrooke O, Montréal, H3G 1W9
Table d'honneur (places limitées)
650 $
- Rencontre privée avec Janette Bertrand en pré-évènement
- Photo personnelle avec Janette Bertrand autographiée
- Présence à la table d’honneur avec accès au service de thé proposé par le Ritz (plateau de sandwichs et de pâtisseries avec thé et verre de champagne)
- Exemplaire autographié du dernier livre de Janette Bertrand
- Invitation au lancement de l’installation audiovisuelle à l’espace culturel Georges-Émile de la Place des Arts, le mardi 25 mars
$
