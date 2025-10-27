Un toit, un père, un avenir Maison Oxygène Drummond en développement

Le Centre de ressources pour hommes Drummond vous invite à une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la convivialité, de l’humour et de la solidarité !





Joignez-vous à nous pour un événement festif dont les profits seront entièrement versés pour les services externes de la Maison Oxygène Drummond en développement, un service pour les pères en situation de vulnérabilité et leurs enfants.





🕒 Au programme de la soirée :

🍸 Cocktail d’accueil pour débuter la soirée en toute élégance

🍽️ Souper gastronomique 3 services préparé avec soin

🎤 Animation par l’humoriste Marko Métivier, maître de cérémonie dynamique et rassembleur

🎤 Spectacle de “Gueules de bois”, un groupe qui promet une performance haute en énergie et en émotions

🎁 Prix de présence et surprises tout au long de la soirée !





Votre participation à cet événement contribue directement à soutenir la mission de la Maison Oxygène Drummond en développement : offrir un accompagnement humain aux pères et à leurs enfants pour favoriser le mieux-être familial.