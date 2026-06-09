A lone tree stands on a sandy hill in the foreground, while a city skyline is silhouetted against a starry night sky in the background.
Organisation québécoise des personnes atteintes du cancer (OQPAC)

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Organisation québécoise des personnes atteintes du cancer (OQPAC)

À propos de cette boutique

Un voyage en soi

La balade poétique
Gratuit

Le mercredi 16 Septembre à 13 h 30, assistez à une courte rencontre virtuelle pour vous expliquer l'activité. Entre le 16 septembre et le 14 octobre : réalisez votre balade, seul ou en groupe, en y repérant vos propres référents.

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L'Arbre de la vie
Gratuit

Le mercredi 14 octobre à 13 h 30, participez à une création collective à partir des référents collectés lors de votre marche individuelle en septembre. Cette activité se déroulera en grand groupe dans les locaux de l'OQPAC.

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Les sels de la vie
Gratuit

Qu'est-ce qui donne du goût à votre existence ? Le mercredi 11 Novembre à 13 h 30 vous serez guidé a identifier vos sources de ressourcement dans cet atelier participatif en présence dans les locaux de l'OQPAC.

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Ciné-Care
Gratuit

À l'approche des fêtes, l'OQPAC se transforme en cinéma ! Le mercredi 9 décembre à 13 h 30 assistez à une projection qui provoquera des réflexions. Pop-corn et rafraîchissements inclus.

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Café-Récit
Gratuit

Le mercredi 13 Janvier à 13 h 30, venez Raconter notre quête de sens pour en composer un récit. L'occasion de faire la conclusion sur toute la programmation passé, faire le point et regarder vers l'avenir. Le tout agrémenté d'un café et de biscuits...

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