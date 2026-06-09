Un voyage en soi

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À propos de cette boutique
Le mercredi 16 Septembre à 13 h 30, assistez à une courte rencontre virtuelle pour vous expliquer l'activité. Entre le 16 septembre et le 14 octobre : réalisez votre balade, seul ou en groupe, en y repérant vos propres référents.
Le mercredi 14 octobre à 13 h 30, participez à une création collective à partir des référents collectés lors de votre marche individuelle en septembre. Cette activité se déroulera en grand groupe dans les locaux de l'OQPAC.
Qu'est-ce qui donne du goût à votre existence ? Le mercredi 11 Novembre à 13 h 30 vous serez guidé a identifier vos sources de ressourcement dans cet atelier participatif en présence dans les locaux de l'OQPAC.
À l'approche des fêtes, l'OQPAC se transforme en cinéma ! Le mercredi 9 décembre à 13 h 30 assistez à une projection qui provoquera des réflexions. Pop-corn et rafraîchissements inclus.
Le mercredi 13 Janvier à 13 h 30, venez Raconter notre quête de sens pour en composer un récit. L'occasion de faire la conclusion sur toute la programmation passé, faire le point et regarder vers l'avenir. Le tout agrémenté d'un café et de biscuits...
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