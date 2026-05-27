Fondation Saint-Sacrement

Organisé par

Fondation Saint-Sacrement

À propos de cet événement

Une bouteille pour une bonne cause!

Rolland & Galaretta Verdejo Rueda Organic 2022
40 $

Vin blanc - Espagne

Destinéa Pinot Noir 2023
25 $

Vin rouge - France

Mirafiore Dolcetto d'Alba DOC 2021
35 $

Vin rouge - Italie

Sortilège au bleuets sauvages et érable
40 $

Spiritueux - Québec

La Gioiosa Prosecco Treviso DOC
25 $

Bulles - Italie

Torressella Pinot Grigio 2024
20 $

Vin blanc - Italie

Cantina Lavis Trentino Cabernet-Sauvignon 2024
25 $

Vin rouge - Italie

Mott's Clamato Caesar Original
2,50 $

Canette de 341 ml à base de spiritueux

Seventh Heaven Gin Tonic
3 $

Canette de 355 ml à base de spiritueux

Disaronno Sour
3 $

Canette de 355 ml à base de spiritueux

Seventh Heaven < 0,5% (saveur de Gin Tonic)
2 $

Canette de 355 ml non alcoolisée

La Flugzeug - Bière Blanche Allemande Weizen 5 %
7 $

Bière de blé d'inspiration Allemande très soyeuse avec une légère finale sur la banane (L'Albatros - Brasserie Artisanale)

La 275e - Bière Blonde 5,5 %
7 $

Blonde douce et festive (L'Albatros - Brasserie Artisanale)

La Turbine - Bière Forte Série IPA 6 %
7 $

Ipa avec Chinook, Cascade et Centenial, fermentée avec une levure de type West Cost, résineuse et légèrement fruitée (L'Albatros - Brasserie Artisanale)

Le Soldat - Bière Pilsner Allemande Classique 5 %
7 $

Série Lager (L'Albatros - Brasserie Artisanale)

La Bédoune - Bière Rousse 5,5 %
7 $

Bière rousse désaltérante avec une finale sucrée et caramélisée (L'Albatros - Brasserie Artisanale)

L'Éclipse - Bière Lager Noire 4,8 %
7 $

Lager noire de soif avec un bon goût balancé de chocolat, café et noisette (L'Albatros - Brasserie Artisanale)

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