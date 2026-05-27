Une bouteille pour une bonne cause!

À propos de cet événement
Vin blanc - Espagne
Vin rouge - France
Vin rouge - Italie
Spiritueux - Québec
Bulles - Italie
Vin blanc - Italie
Vin rouge - Italie
Canette de 341 ml à base de spiritueux
Canette de 355 ml à base de spiritueux
Canette de 355 ml à base de spiritueux
Canette de 355 ml non alcoolisée
Bière de blé d'inspiration Allemande très soyeuse avec une légère finale sur la banane (L'Albatros - Brasserie Artisanale)
Blonde douce et festive (L'Albatros - Brasserie Artisanale)
Ipa avec Chinook, Cascade et Centenial, fermentée avec une levure de type West Cost, résineuse et légèrement fruitée (L'Albatros - Brasserie Artisanale)
Série Lager (L'Albatros - Brasserie Artisanale)
Bière rousse désaltérante avec une finale sucrée et caramélisée (L'Albatros - Brasserie Artisanale)
Lager noire de soif avec un bon goût balancé de chocolat, café et noisette (L'Albatros - Brasserie Artisanale)
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