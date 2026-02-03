Parcours-jeu animé à découvrir au musée! | Semaine de relâche

Organisé par
À propos de cet événement
Ce billet vous donne accès au parcours famille accompagné par notre animateur durant la semaine de relâche.
Ce billet vous donne accès au parcours famille accompagné par notre animateur durant la semaine de relâche.
Ce billet vous donne accès au parcours famille accompagné par notre animateur durant la semaine de relâche.
Ce billet vous donne accès au parcours famille accompagné par notre animateur durant la semaine de relâche.
Ce billet vous donne accès au parcours famille accompagné par notre animateur durant la semaine de relâche.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!