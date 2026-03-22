Société nationale des Québécoises et Québécois, région des Laurentides

Organisé par

Société nationale des Québécoises et Québécois, région des Laurentides

À propos de cet événement

Une matinée de la poésie - 22 mars 2026 - 13h30

455 Rue Fournier

Saint-Jérôme, QC J7Z 1X9, Canada

Billet ADULTE - 18 ans et plus
20 $

*Rien ne vous oblige à donner une contribution pour la plateforme de paiement. Dans ce cas, simplement choisir "AUTRE" dans les choix.
Un léger goûter est servi après le Gala.

Billet JEUNE - 10 à 17 ans
10 $

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Un léger goûter est servi après le Gala.

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