Une matinée de la poésie - 22 mars 2026 - 13h30

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*Rien ne vous oblige à donner une contribution pour la plateforme de paiement. Dans ce cas, simplement choisir "AUTRE" dans les choix.
Un léger goûter est servi après le Gala.
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