Une paire de billets pour le spectacle d’Ariane Roy au MTELUS

Couronnée Révélation de l’année au Gala de l’ADISQ en 2022, et nommée à 6 reprises lors du Gala de l’ADISQ 2025, Ariane Roy s’inscrit dans cette nouvelle vague d’artistes qui redéfinissent la chanson québécoise. À la suite de l’éclatante série de concerts Le Roy, La Rose et le Lou[p], ainsi qu’à sa première tournée «medium plaisir», Ariane est de retour sur scène en solo pour présenter son deuxième album intitulé «Dogue», co-réalisé avec Félix Petit. Woof !!



(avec émission d’un reçu officiel de 100$)