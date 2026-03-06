Harmonie de Francheville

Organisé par

Harmonie de Francheville

À propos de cet événement

Une pose pour le rose 2026 avec J-Sébastien Back photographe

7775 Chem. Sainte-Marguerite

Trois-Rivières, QC G9A 5C9, Canada

Séance de portrait Une pose pour le rose de 15 minutes
25 $

Séance de portrait avec le photographe seulement (aucun autre service). Une seule photo incluse.

Ajout d'un service de Maquillage (optionnel)
20 $

Ajout d'un service de maquillage avant la séance de photographie

Ajout d'un service de Coiffure (optionnel)
20 $

Ajout d'un service de coiffure avant la séance de photographie

Photos supplémentaires (optionnel)
25 $

25$ pour chaque photo supplémentaire.
Par exemple, si vous voulez 3 photos supplémentaires, choisir 3 fois le service "photo supplémentaires" pour totaliser 75$

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