Une pose pour le rose 2026 avec J-Sébastien Back photographe

Organisé par
À propos de cet événement
Séance de portrait avec le photographe seulement (aucun autre service). Une seule photo incluse.
Ajout d'un service de maquillage avant la séance de photographie
Ajout d'un service de coiffure avant la séance de photographie
25$ pour chaque photo supplémentaire.
Par exemple, si vous voulez 3 photos supplémentaires, choisir 3 fois le service "photo supplémentaires" pour totaliser 75$
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