Gîte Jeunesse

Organisé par

Gîte Jeunesse

À propos de cet événement

Une Soirée pour Demain! / Admission collaborateurs

170 Rue du Cardinal-Maurice-Roy

Québec, QC G1K 2L3, Canada

Admission Collaborateurs
Gratuit

Cette gratuité est réservée à l'équipe et au CA du Gîte Jeunesse, à certains partenaires communautaires et commanditaires, ayant eu une entente au préalable.


Une événement rassembleur, formule 5 à 8 pour toute personne désirant réseauter au profit de son entreprise.


Ambiance festive, incluant bouchées et consommations offertes.


Venez rencontrer Marc Dumaine et réseauter au profit de la cause des jeunes!

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!