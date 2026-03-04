Une Soirée pour Demain! / Admission collaborateurs

Cette gratuité est réservée à l'équipe et au CA du Gîte Jeunesse, à certains partenaires communautaires et commanditaires, ayant eu une entente au préalable.





Une événement rassembleur, formule 5 à 8 pour toute personne désirant réseauter au profit de son entreprise.





Ambiance festive, incluant bouchées et consommations offertes.





Venez rencontrer Marc Dumaine et réseauter au profit de la cause des jeunes!