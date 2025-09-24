eventClosed

Uniforme scout 2025-2026

Foulard item
Foulard
CA$15

Obligatoire pour les Castors, Louveteaux et Aventuriers. Les nouveaux Castors et nouveaux Louveteaux pourront le porter après leur cérémonie spéciale. Les Aventuriers peuvent le porter dès réception.


Chaque groupe a son propre foulard. Ce jaune et rouge est celui du 32e Ste-Famille.

Noeud de foulard (snap) item
Noeud de foulard (snap)
CA$2.50

Obligatoire pour les Castors, Louveteaux et Aventuriers.


Ce noeud permet de tenir le foulard au cou. Il a parfois tendance à tomber... Pour certains enfants, il peut être judicieux d'en prendre un d'extra. 😉

Noeud "Refus prise photo" item
Noeud "Refus prise photo"
CA$4.75

Merci d'acheter ce noeud SI VOUS AVEZ COCHÉ "NON" au consentement pour l'utilisation des photos de votre jeunes scout par l'ASC (Association des scouts du Canada).


Ajouté au foulard (en plus du noeud snap), il permet d'identifier plus facilement les jeunes dont les photos prises durant les activités scoutes ne peuvent pas être utilisées dans les publications de l'ASC. Permet aussi un suivi plus facile pour les animateurs qui prennent des photos.

Badge de district item
Badge de district
CA$4

Obligatoire pour les Castors, Louveteaux et Aventuriers.

Badge du district de la Montérégie. À coudre sur l'épaule droite de la chemise d'uniforme.

Badge 32e Ste-Famille item
Badge 32e Ste-Famille
CA$4

Obligatoire pour les Castors, Louveteaux et Aventuriers.

Badge du 32e groupe scout Ste-Famille. À coudre sur l'épaule droite de la chemise d'uniforme.

Chemise verte (Castors et Louveteaux) item
Chemise verte (Castors et Louveteaux)
CA$52

Obligatoire pour les Castors et Louveteaux.

Chemise officielle des scouts du Canada.


Sélectionnez "Ajoutez" puis choisissez votre taille:

  • 10 – Épaule : 29.5cm / Manche : 48.5cm / Taille : 38cm / Hauteur : 58cm / Poignet : 10cm
  • 2XS – Épaule : 32cm / Manche : 50.5cm / Taille : 41cm / Hauteur : 60cm / Poignet : 10cm
  • XS – Épaule : 38cm / Manche ; 55 / Taille : 45cm / Hauteur : 62cm / Poignet : 11cm
  • S – Épaule : 40cm / Manche : 61cm / Taille : 49cm / Hauteur : 64.5cm / Poignet : 11cm
  • M – Épaule : 42.5cm / Manche : 64cm / Taille : 52cm / Hauteur : 69cm / Poignet : 12cm
  • L – Épaule : 45cm / Manche : 66cm / Taille : 57cm / Hauteur : 72cm / Poignet : 12cm
  • XL – Épaule : 46.5cm / Manche : 68cm / Taille : 61cm / Hauteur : 73cm / Poignet : 14cm
Chemise rouge (Aventuriers) item
Chemise rouge (Aventuriers)
CA$63.50

Obligatoire pour les Aventuriers.

Chemise officielle des scouts du Canada.


Sélectionnez "Ajoutez" puis choisissez votre taille:


FEMMES:

  • TP – Épaule : 38cm / Manche : 62cm / Taille : 41cm / Hauteur : 63cm / Poignet : 10cm
  • S – Épaule : 34cm / Manche : 63cm / Taille : 45.5cm / Hauteur : 65.5cm / Poignet : 10cm
  • M – Épaule : 37cm / Manche : 66cm / Taille : 49cm / Hauteur : 67cm / Poignet : 10.5cm
  • L – Épaule : 40cm / Manche : 65.5cm / Taille : 53cm / Hauteur : 70cm / Poignet : 10.5cm
  • XL – Épaule : 40.5cm / Manche : 66cm / Taille : 57cm / Hauteur : 72cm / Poignet : 11cm
  • 2XL – Épaule : 43cm / Manche ; 67cm / Taille : 62cm / Hauteur : 74cm / Poignet : 12cm
  • 3XL– Épaule : 45cm / Manche ; 69cm / Taille : 65cm / Hauteur : 76cm / Poignet : 13cm


HOMMES:

  • S – Épaule : 41cm / Manche : 61.5cm / Taille : 49cm / Hauteur : 66cm / Poignet : 11cm
  • M – Épaule : 42.5cm / Manche : 65.5cm / Taille : 52.5cm / Hauteur : 71cm / Poignet : 12cm
  • L – Épaule : 46cm / Manche ; 68 / Taille : 66cm / Hauteur : 74cm / Poignet : 13cm
  • XL – Épaule : 47cm / Manche : 69cm / Taille : 60cm / Hauteur : 75cm / Poignet : 13.5cm
  • 2XL – Épaule : 50cm / Manche : 68cm / Taille : 65cm / Hauteur : 76cm / Poignet : 14cm
  • 3XL – Épaule : 53cm / Manche : 68cm / Taille : 70cm / Hauteur : 81cm / Poignet : 14cm
Chemise bleu (pour nos bénévoles) item
Chemise bleu (pour nos bénévoles)
free

Pour nos nouveaux bénévoles (animation et gestion). Chemise officielle des scouts du Canada.


Sélectionnez "Ajoutez" puis choisissez votre taille:

FEMMES :

  • TP – Épaule : 38cm / Manche : 62cm / Taille : 41cm / Hauteur : 63cm / Poignet : 10cm
  • P – Épaule : 34cm / Manche : 63cm / Taille : 45.5cm / Hauteur : 65.5cm / Poignet : 10cm
  • M – Épaule : 37cm / Manche : 66cm / Taille : 49cm / Hauteur : 67cm / Poignet : 10.5cm
  • G – Épaule : 40cm / Manche : 65.5cm / Taille : 53cm / Hauteur : 70cm / Poignet : 10.5cm
  • TG – Épaule : 40.5cm / Manche : 66cm / Taille : 57cm / Hauteur : 72cm / Poignet : 11cm
  • 2TG – Épaule : 43cm / Manche ; 67cm / Taille : 62cm / Hauteur : 74cm / Poignet : 12cm
  • 3TG – Épaule : 45cm / Manche ; 69cm / Taille : 65cm / Hauteur : 76cm / Poignet : 13cm

HOMMES:

  • S – Épaule : 41cm / Manche : 61.5cm / Taille : 49cm / Hauteur : 66cm / Poignet : 11cm
  • M – Épaule : 42.5cm / Manche : 65.5cm / Taille : 52.5cm / Hauteur : 71cm / Poignet : 12cm
  • L – Épaule : 46cm / Manche ; 68 / Taille : 66cm / Hauteur : 74cm / Poignet : 13cm
  • XL – Épaule : 47cm / Manche : 69cm / Taille : 60cm / Hauteur : 75cm / Poignet : 13.5cm
  • 2XL – Épaule : 50cm / Manche : 68cm / Taille : 65cm / Hauteur : 76cm / Poignet : 14cm
  • 3XL – Épaule : 53cm / Manche : 68cm / Taille : 70cm / Hauteur : 81cm / Poignet : 14cm
Pochette scoute (escarcelle) item
Pochette scoute (escarcelle)
CA$15

Obligatoire pour les Castors et les Louveteaux.

Pochette de ceinture pour avoir sur soi papier, crayon, livret de chants et autres accessoires.

Cordelette 6 pieds item
Cordelette 6 pieds
CA$2

Obligatoire pour les Castors et Louveteaux.

Corde pour pratiquer les noeuds.

Mousqueton item
Mousqueton
CA$4.50

Mousqueton à enfiler dans la ceinture pour attacher corde ou autre. Facultatif, mais pratique pour la corde.

Ceinture item
Ceinture
CA$8

Les Castors et Louveteaux doivent avoir une ceinture pour tenir le pantalon et l'escarcelle. Vous pouvez prendre n'importe quelle ceinture.


Si vous souhaitez la ceinture scoute, les tailles disponibles sont :
20-26
28-36 (rupture de stock)
38-48

Cahier de progression Castor - Mon odyssée castor item
Cahier de progression Castor - Mon odyssée castor
CA$20

Obligatoire pour les Castors.

Cahier de progression.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing