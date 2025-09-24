Uniforme scout 2025-2026

Obligatoire pour les Castors, Louveteaux et Aventuriers. Les nouveaux Castors et nouveaux Louveteaux pourront le porter après leur cérémonie spéciale. Les Aventuriers peuvent le porter dès réception.
Chaque groupe a son propre foulard. Ce jaune et rouge est celui du 32e Ste-Famille.
Obligatoire pour les Castors, Louveteaux et Aventuriers.
Ce noeud permet de tenir le foulard au cou. Il a parfois tendance à tomber... Pour certains enfants, il peut être judicieux d'en prendre un d'extra. 😉
Merci d'acheter ce noeud SI VOUS AVEZ COCHÉ "NON" au consentement pour l'utilisation des photos de votre jeunes scout par l'ASC (Association des scouts du Canada).
Ajouté au foulard (en plus du noeud snap), il permet d'identifier plus facilement les jeunes dont les photos prises durant les activités scoutes ne peuvent pas être utilisées dans les publications de l'ASC. Permet aussi un suivi plus facile pour les animateurs qui prennent des photos.
Obligatoire pour les Castors, Louveteaux et Aventuriers.
Badge du district de la Montérégie. À coudre sur l'épaule droite de la chemise d'uniforme.
Obligatoire pour les Castors, Louveteaux et Aventuriers.
Badge du 32e groupe scout Ste-Famille. À coudre sur l'épaule droite de la chemise d'uniforme.
Obligatoire pour les Castors et Louveteaux.
Chemise officielle des scouts du Canada.
Sélectionnez "Ajoutez" puis choisissez votre taille:
Obligatoire pour les Aventuriers.
Chemise officielle des scouts du Canada.
Sélectionnez "Ajoutez" puis choisissez votre taille:
FEMMES:
HOMMES:
Pour nos nouveaux bénévoles (animation et gestion). Chemise officielle des scouts du Canada.
Sélectionnez "Ajoutez" puis choisissez votre taille:
FEMMES :
HOMMES:
Obligatoire pour les Castors et les Louveteaux.
Pochette de ceinture pour avoir sur soi papier, crayon, livret de chants et autres accessoires.
Obligatoire pour les Castors et Louveteaux.
Corde pour pratiquer les noeuds.
Mousqueton à enfiler dans la ceinture pour attacher corde ou autre. Facultatif, mais pratique pour la corde.
Les Castors et Louveteaux doivent avoir une ceinture pour tenir le pantalon et l'escarcelle. Vous pouvez prendre n'importe quelle ceinture.
Si vous souhaitez la ceinture scoute, les tailles disponibles sont :
20-26
28-36 (rupture de stock)
38-48
Obligatoire pour les Castors.
Cahier de progression.
