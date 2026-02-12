UP Beat for Mental Health -Complimetary

Le billet comprend : réception avec cocktails et mocktails, service d'amuse-bouches, encan silencieux animé, spectacle UP BEAT et service de voiturier compris. Les billets à plein tarif donnent droit à un reçu fiscal de 75 $.
Le billet comprend : réception avec cocktails et mocktails, service d'amuse-bouches, encan silencieux animé, spectacle UP BEAT et service de voiturier compris. Les billets à plein tarif donnent droit à un reçu fiscal de 75 $.
Commandite Bronze
Gratuit
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets
Comprend 2 billets d'entrée générale. Visibilité de la marque sur 6 points de contact avant, pendant et après l'événement.
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