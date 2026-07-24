Collecte de fonds Uptown Alley WYD

À propos de cet événement
1h de bowling à 5 quilles, 2 tranches de pizza incroyablement délicieuse, avec une boisson rafraîchissante pour un joueur
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