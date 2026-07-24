Neon signs for "Pins Pizza & Pop WYD Fundraiser" and "UPTOWN ALLEY" are in the foreground, with bowling alley graphics and event logos in the background.
Archdiocese of St. Boniface

Organisé par

Archdiocese of St. Boniface

À propos de cet événement

Collecte de fonds Uptown Alley WYD

1301 St Matthews Ave

Winnipeg, MB R3G 1E3, Canada

15 septembre (18h30 - 19h30)
25 $

1h de bowling à 5 quilles, 2 tranches de pizza incroyablement délicieuse, avec une boisson rafraîchissante pour un joueur

15 septembre (20h00 - 21h00)
25 $

1h de bowling à 5 quilles, 2 tranches de pizza incroyablement délicieuse, avec une boisson rafraîchissante pour un joueur

22 septembre (18h30 - 19h30)
25 $

1h de bowling à 5 quilles, 2 tranches de pizza incroyablement délicieuse, avec une boisson rafraîchissante pour un joueur

22 septembre (20h00 - 21h00)
25 $

1h de bowling à 5 quilles, 2 tranches de pizza incroyablement délicieuse, avec une boisson rafraîchissante pour un joueur

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