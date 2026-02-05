Organisé par

Ballet Raices de Colombia

À propos de cet événement

Urbano 2026

1390 Bd Rosemont

Montréal, QC H2G 1V4, Canada

Forfait session
150 $

Comprend les 9 cours de la session en cours.
 21 fevrier au 25 avril  11h -12h (9 cours)

**sauf le 4 avril ( il n y a pas de cours)

Combo 7 Cours
119 $

Tu n'aimes pas les compromis?
Choisis 7 cours de ton choix ou partage tes cours avec un ami. Valide jusqu'a la fin de la session.

1 cours
18 $

Valide jusqu'a la fin de la session en cours

Forfait Mensuel
65 $

4 cours pour l'utilisation à l'intérieur de 1 mois.

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