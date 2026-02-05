Urbano 2026

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À propos de cet événement
Comprend les 9 cours de la session en cours.
21 fevrier au 25 avril 11h -12h (9 cours)
**sauf le 4 avril ( il n y a pas de cours)
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