UWG 2026 - Paiement Dek hockey

L'utilisation de la carte est limitée à 250$ par transaction, il est donc nécessaire d'effectuer plusieurs paiements.



De plus, nous vous suggérons d’ajouter un petit montant entre 1$ et 5$ lors de votre paiement. Chaque contribution, même minime, aide à maintenir cette plateforme gratuite et à améliorer le service. Merci d’avance pour votre soutien et votre générosité! 🙏❤️