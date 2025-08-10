Val-d’Or A25

Adhésion annuelle obligatoire pour chaque élève inscrit (valide de sept. à août) : 20$ | À payer une seule fois pour l’année 2025-26.
Lundi | 19h15 à 20h15 | 8 septembre au 8 décembre (congés 22 sept / 13 oct. - Action de Grâces) | Session de 12 semaines. *Une partie du cours est en tronc commun avec le niveau 2.
Avec Isabelle Gosselin
PRÉ-REQUIS: Aucun pré-requis. Le cours d’initiation aborde les bases de la gigue. C’est le point de départ pour toute personne qui n’a aucune expérience. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)
Lundi | 19h45 à 20h45 | 8 septembre au 8 décembre (congés 22 sept / 13 oct. - Action de Grâces) | Session de 12 semaines. *Une partie du cours est en tronc commun avec le niveau 1.
Avec Isabelle Gosselin
PRÉ-REQUIS: Ce cours débutant/intermédiaire consolide les apprentissages du cours précédent (initiation) permet à l’élève de poursuivre ses apprentissages et d’élargir son répertoire et ses expériences d'improvisation. Pour s’y inscrire, l’élève doit avoir déjà suivi un cours d’initiation ou avoir une petite expérience en gigue. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)
T-Shirt en coton biologique, fabriqué au Québec par Frëtt Design. Achetez-le maintenant et économisez 15% sur le prix déjà soldé. SVP mentionner la grandeur désiré dans le formulaire qui suivra. Il vous sera livré par la poste. Les taxes et la livraison sont déjà incluses dans le prix.
T-Shirt en coton biologique, fabriqué au Québec par Frëtt Design. Achetez-le maintenant et économisez 10% sur le prix déjà soldé. SVP mentionner la grandeur désiré dans le formulaire qui suivra. Il vous sera livré par la poste. Les taxes et la livraison sont déjà incluses dans le prix.
common:zeffyTipDisclaimerTicketing