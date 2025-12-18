Val-d’Or H26

Lundi | 19h45 à 20h45 | Les lundis du 12 janvier au 4 mai (congé 2 mars = relâche) // Session de 15 semaines. *Une partie du cours est en tronc commun avec le niveau 1-2.



Avec Isabelle Gosselin



PRÉ-REQUIS: Ce cours débutant/intermédiaire consolide les apprentissages du cours précédent (initiation) permet à l’élève de poursuivre ses apprentissages et d’élargir son répertoire et ses expériences d'improvisation. Pour s’y inscrire, l’élève doit avoir déjà suivi un cours d’initiation ou avoir une petite expérience en gigue. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)