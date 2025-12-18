Val-d’Or H26

Offert par
Adhésion annuelle obligatoire pour chaque élève inscrit (valide de sept. à août) : 20$ | À payer une seule fois pour l’année 2025-26.
Lundi | 19h15 à 20h15 | Les lundis du 19 janvier au 11 mai (congé 2 mars = relâche) // Session de 15 semaines. *Une partie du cours est en tronc commun avec le niveau 3.
Avec Isabelle Gosselin
PRÉ-REQUIS: Aucun pré-requis. Ce cours combine un cours d’initiation qui abordera les bases de la gigue. Et poursuivra aussi le cheminement des personnes qui ont déjà fait le cours de niveau 1. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)
Lundi | 19h45 à 20h45 | Les lundis du 12 janvier au 4 mai (congé 2 mars = relâche) // Session de 15 semaines. *Une partie du cours est en tronc commun avec le niveau 1-2.
Avec Isabelle Gosselin
PRÉ-REQUIS: Ce cours débutant/intermédiaire consolide les apprentissages du cours précédent (initiation) permet à l’élève de poursuivre ses apprentissages et d’élargir son répertoire et ses expériences d'improvisation. Pour s’y inscrire, l’élève doit avoir déjà suivi un cours d’initiation ou avoir une petite expérience en gigue. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)
T-Shirt en coton biologique, fabriqué au Québec par Frëtt Design. Achetez-le maintenant et économisez 2 $ sur le prix déjà soldé. SVP mentionner la grandeur désirée dans le formulaire qui suivra. Il vous sera livré par la poste. Les taxes et la livraison sont déjà incluses dans le prix.
T-Shirt en coton biologique, fabriqué au Québec par Frëtt Design. SVP mentionner la grandeur désirée dans le formulaire qui suivra. Il vous sera livré par la poste. Les taxes et la livraison sont déjà incluses dans le prix.
